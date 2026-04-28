Pellerano & Herrera, firma de abogados líder en República Dominicana, anunció la incorporación de Jennifer Beauchamps Haché como socia de Consultoría Legal de Negocios, con especial enfoque en Banca, Finanzas y Mercado de Valores. Con su nombramiento, el equipo pasa a contar con siete socios.

Jennifer Beauchamps cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando operaciones legales de alta complejidad en el mercado dominicano y en transacciones con participación de otras jurisdicciones. A lo largo de su carrera ha participado en la estructuración y financiamiento, tanto a través de la banca tradicional como del mercado de valores, de proyectos en sectores como manufactura, hospitalidad, desarrollo inmobiliario y energía.

Asimismo, posee amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas y otras operaciones estratégicas, particularmente en los sectores de telecomunicaciones, energía, consumo y hospitalidad.

“La integración de Jennifer al equipo refuerza nuestro posicionamiento en el ámbito financiero y de mercado de capitales, áreas que son de importancia estratégica para nuestros clientes. Su experiencia y trayectoria fortalecen nuestra capacidad de ofrecer asesoría altamente especializada en transacciones complejas y en la evolución del mercado”, expresó Ricardo Pellerano, socio gerente de la firma.

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Beauchamps Haché es egresada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también cursó una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Domina español, inglés e italiano, y su trayectoria ha sido reconocida por directorios legales internacionales como Legal 500, Latin Lawyer 250 y la lista de abogados recomendados por la Asociación Latinoamericana de Abogados Corporativos (LACCA).

“Sumarme a Pellerano & Herrera representa la oportunidad de seguir contribuyendo al desarrollo del mercado financiero y de valores dominicano desde una plataforma de excelencia. Me entusiasma integrarme a un equipo de primer nivel y continuar acompañando a clientes que requieren asesoría legal innovadora y vanguardista”, expresó Beauchamps Haché durante el cóctel de bienvenida organizado por la firma.

Con este nombramiento, Pellerano & Herrera reafirma su liderazgo en las transacciones financieras y corporativas más relevantes del país, así como su compromiso con el fortalecimiento continuo de su equipo.

Acerca de Pellerano & Herrera

Pellerano & Herrera es una firma legal con más de 70 años de trayectoria en la República Dominicana. Cuenta con un equipo multidisciplinario que asesora a clientes locales e internacionales en operaciones complejas, ofreciendo un servicio integral bajo estándares de excelencia, integridad e innovación.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más