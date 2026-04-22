El pastor evangélico dominicano Ezequiel Molina, presidente de la secta La Batalla de la Fe, dijo que "para evitar muchos muertos hay que matar a un grupito" al expresar su respaldo a las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, y criticar al papa León XIV por denunciar el uso de la religión como instrumento de poder y subrayar que "el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos".

Lejos de abogar por la paz, el pastor Molina salió en defensa de la guerra y defendió el impulso bélico del mandatario estadounidense, Donald Trump, de quien dijo "nos defiende a nosotros".

Molina aprovechó para arremeter contra el papa León XIV, a quien acusó de adoptar posiciones contrarias a la Iglesia católica e inclinarse hacia el comunismo y el islam.

"Yo veo que este papa hala más para el comunismo, para la izquierda, que para la Iglesia católica", comentó el pastor evangélico dominicano sin aludir a que la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) envió una carta al papa León XIV para expresarle su apoyo a su llamado a "deponer las armas" y "procurar la paz", rechazando a quienes "pretenden silenciar su voz o tergiversar su mensaje".

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"Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político", dijo el sumo pontífice lo que le costó ser atacado por el presidente estadounidense.

Trump lee la Biblia en medio de la guerra con Irán y tensiones con el papa que visita África

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, leyó un pasaje bíblico en un video pregrabado que fue retransmitido hoy en un evento religioso, en medio de la guerra con Irán y sus ataques contra el papa León XIV.

La lectura bíblica del republicano llega una semana después de acusar al papa de ser "débil", lo que a su vez le valió recibir críticas incluso de personas cercanas a su partido que, además, le reprocharon haber publicado una imagen generada con IA donde figura como si fuese Jesús sanando a un herido. El papa León XIV, quien hoy se encuentra en Guinea Ecuatorial, pidió que la humanidad se ponga "al servicio del derecho y la justicia" "Hoy en día es aún más evidente con respecto a algunos años atrás que uno de los principales motivos de la proliferación de los conflictos armados es la colonización de yacimientos petrolíferos y mineros, sin tener en cuenta el derecho internacional ni el derecho de los pueblos a la autodeterminación", afirmó el papa.

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