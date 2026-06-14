El papa León XIV podría realizar una visita oficial a la República Dominicana en 2027, según reveló el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, quien afirmó que el pontífice le expresó su disposición de “hacer lo posible” para incluir al país en su agenda pastoral del próximo año.

Durante una entrevista en el programa D’Agenda, Morel Diplán explicó que sostuvo un encuentro con el Santo Padre en el que conversaron sobre la realidad de la Iglesia dominicana y la importancia de fortalecer los vínculos entre el Vaticano y la comunidad católica del país.

El prelado destacó que León XIV mostró interés por la situación de la Iglesia en República Dominicana y recordó con aprecio su paso por La Vega, donde anteriormente estuvo de visita. Además, pidió que se transmitieran saludos a sus hermanos de congregación en territorio dominicano.

Morel señaló que aprovechó la ocasión para reiterar la invitación al pontífice, recordando que desde la visita de Juan Pablo II en 1992 ningún papa ha regresado al país. También recordó que existió el interés de recibir a Francisco, aunque finalmente no pudo concretarse.

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“Este año no será posible porque queda poco tiempo, pero él me decía que vamos a ver si para el otro año puede poner en agenda venir a la República Dominicana”, expresó el arzobispo.

Asimismo, indicó que sugirió al Santo Padre la posibilidad de realizar una gira por el Caribe, que incluya destinos como Puerto Rico, Cuba y Haití, además de República Dominicana.

Para Morel Diplán, el encuentro representó una importante oportunidad para presentar la realidad de la Iglesia dominicana al nuevo pontífice y fortalecer la presencia del país dentro del escenario eclesial internacional.

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