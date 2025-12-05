Un grupo de padres y tutores de niños que asisten al colegio Leonardo da Vinci, de Santiago de los Caballeros, habrían acudido este viernes a las instalaciones del centro educativo para pedir garantías de que el mismo seguirá en operación.

Según informaciones dadas a Acento de manera extraoficial, los tutores habrían acudido al colegio preocupados por el funcionamiento del plantel, esto raíz del fallecimiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años.

Dicha reunión no ha sido confirmada o desmentida por las autoridades del Da Vinci.

A través de las redes sociales y medios de comunicación, se observó la presencia de los asistentes al centro, además de una patrulla de la Policía Nacional, lo que generó rumores sobre una posible intervención del Ministerio Público — allanamiento — o el cierre de la institución.

Stephora Anne-Mircie Joseph, hija de Lovelie Joseph Raphael, falleció el pasado 14 de noviembre durante una excursión realizada en la hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo, mientras compartía con compañeros de clases.

Según las autoridades, el caso se encuentra bajo investigación para determinar las responsabilidades por el deceso de la menor.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más