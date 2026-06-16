Pacientes que dependen del Programa de Medicamentos de Alto Costo se manifestaron este martes en el parque Ercilia Pepín, en Santiago de los Caballeros, para reclamar a las autoridades una respuesta ante la demora en la asignación y sustitución de tratamientos que consideran vitales para su supervivencia.

Los manifestantes, afectados por distintas enfermedades y condiciones de salud, denunciaron que algunos llevan hasta dos años esperando que se les apruebe un cambio de medicamento o la entrega de un tratamiento requerido para enfrentar sus padecimientos.

Durante la protesta, varios pacientes relataron las dificultades económicas que enfrentan para costear medicamentos cuyos precios superan con creces sus ingresos, situación que, según dijeron, ha llevado a muchas familias a endeudarse o desprenderse de sus bienes.

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Uno de ellos fue Francisco Minier, residente en el municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón, quien aseguró que el medicamento que necesita tiene un costo de alrededor de 300 mil pesos mensuales y que, sin él, su vida corre peligro.

Minier afirmó que ha tenido que hipotecar su vivienda y vender su vehículo para continuar adquiriendo el medicamento mientras espera una respuesta de las autoridades. “Lo vendí vendido todo para poder vivir”

Los manifestantes solicitaron una intervención urgente para garantizar el acceso oportuno a los tratamientos de alto costo y evitar que más pacientes vean agravada su condición de salud por la falta de medicamentos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más