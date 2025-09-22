La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret) realizó una prueba dinámica con iluminación en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la cual conectará al kilómetro 9 de la autopista Duarte con Los Alcarrizos.

Mediante un comunicado de prensa, la institución explicó que, durante las primeras horas de la noche, residentes de sectores aledaños a la autopista Duarte y personas que transitaban por la zona pudieron observar un tren desplazándose por los 7.3 kilómetros de esta obra iluminados con colores azul, rojo y blanco, pasando por las cinco estaciones que comprende la obra.

El director ejecutivo de la Opret, Rafael Santos Pérez, destacó los avances en esta obra, la cual ofrecerá servicios a la población en febrero del 2026, como ha sido la visión del presidente Luis Abinader.

“Cada vez estamos más cerca de hacer una realidad esta obra, la cual viene a transformar la movilidad cotidiana de los moradores de Los Alcarrizos y zonas aledañas, al ofrecer un servicio de transporte masivo seguro, rápido y asequible”, destacó el funcionario.

A través de las pruebas que se han realizado en los últimos meses en la extensión de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, conocida como Línea 2C, se han evaluado elementos estructurales y mecánicos, como la precisión y funcionamiento de los andenes de las cinco estaciones que comprende la obra, alineamiento de puertas, señalización, accesibilidad e iluminación.

Además, se han tomado en cuenta aspectos como el comportamiento del tren y sistemas de tracción y frenado bajo carga, interacción del tren y la vía en túnel y viaductos, consumo eléctrico y respuesta del material rodante durante el recorrido.

Sobre el proyecto

La Línea 2C cuenta con 7.3 kilómetros de extensión y cinco estaciones: Los Alcarrizos – Estación Pablo Adón Guzmán; ubicada en la entrada de Los Alcarrizos; Estación Freddy Gatón Arce, ubicada en el kilómetro 14 de la autopista Duarte; Estación 27 de Febrero, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte; Estación Franklin Mieses Burgos, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; y la Estación Pedro Martínez, ubicada en el kilómetro 9 y medio, en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Los Beibolistas.

Además, incluye un túnel de 940 metros, que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera, dando paso a un viaducto elevado de 6.3 kilómetros en el que se distribuyen las estaciones.

Asimismo, contempla la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, la cual convertirá esta autopista en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.

