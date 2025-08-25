La semana laboral inicia bajo la influencia de la nube sahariana número 16, aumentando las alergias respiratorias y la sensación térmica en República Dominicana, según el meteorólogo Jean Suriel.

Las personas con procesos alérgicos a partículas africanas deben extremar precauciones debido al calor sofocante que se percibe en todo el país, advirtió Suriel, a través de un hilo en su cuenta de X.

Actualmente, el Atlántico tropical registra tres ondas tropicales, mientras la tormenta tropical Fernand se desplaza al noreste de Bermuda hacia el Atlántico norte, sin afectar directamente la región, informó el meteorólogo.

Para este martes, las partículas saharianas permanecerán durante la mañana y mediodía, mientras que por la tarde y noche aumentan las probabilidades de lluvias moderadas y fuertes por la llegada de la onda tropical número 30, detalló Suriel.

Las precipitaciones podrían ir acompañadas de ráfagas de viento, descargas eléctricas y granizadas aisladas, afectando zonas dispersas del país, según el pronóstico del experto.

Entre miércoles y jueves, se esperan períodos lluviosos moderados en las tardes por los remanentes de la onda tropical y los vientos húmedos, señaló Suriel.

Para el viernes, el potencial de aguaceros aumentará debido a la cercanía de la onda tropical número 31, mientras que el sábado y domingo podrían registrarse precipitaciones significativas con riesgo de inundaciones repentinas, concluyó el meteorólogo.

