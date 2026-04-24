OMSA inicia nueva etapa con relanzamiento del corredor de la 27 de Febrero

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) iniciará este domingo una nueva etapa de relanzamiento institucional, comenzando por el corredor de la avenida 27 de Febrero, uno de los ejes viales más importantes del Gran Santo Domingo.

El proceso contempla la incorporación de autobuses renovados y un componente innovador orientado a mejorar la experiencia de los usuarios, en un contexto marcado por el aumento del costo del combustible y los gastos diarios.

Según informó la entidad, esta transformación busca ofrecer un servicio más cómodo, moderno, integrado y económico, con impacto directo en miles de ciudadanos que utilizan el transporte público a diario.

El corredor 27 de Febrero conecta zonas estratégicas de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, movilizando a decenas de miles de pasajeros. En horas pico, puede operar entre 35 y 75 autobuses, con capacidad de hasta 90 pasajeros por unidad, lo que representa un flujo superior a 6,000 personas por hora en sus tramos más congestionados.

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El trayecto inicia en la zona de Induveca, próximo a la carretera de Manoguayabo, y recorre toda la avenida hasta la avenida Hípica, cerca del Hipódromo V Centenario, consolidándose como un eje clave de movilidad urbana.

La OMSA informó que este domingo ofrecerá los detalles completos sobre el funcionamiento del nuevo esquema, su integración con otros sistemas de transporte y los beneficios que representará para los usuarios.

Esta primera fase marca el inicio de una OMSA más moderna y funcional, orientada a facilitar desplazamientos más eficientes y reducir el impacto económico en la población.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más