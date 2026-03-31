La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que habilitó rutas alternas de transporte para los usuarios del Teleférico de Santo Domingo y Santiago, debido al mantenimiento anual programado de las telecabinas, período que coincide con los días de movilización por Semana Santa.

La OMSA explicó que, durante el período de suspensión del servicio del teleférico, los usuarios podrán utilizar unidades de autobuses dispuestas para garantizar la movilidad de los pasajeros.

En el caso de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, el transporte alternativo estará disponible desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, mientras que en Santiago el servicio será ofrecido del 6 al 15 de abril.

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La institución indicó que esta medida forma parte del mantenimiento anual del sistema, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del teleférico.

Asimismo, la OMSA agradeció la comprensión de los usuarios y exhortó a la población a tomar las medidas necesarias para planificar sus desplazamientos, especialmente durante los días de Semana Santa, cuando aumenta la movilidad de personas.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más