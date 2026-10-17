La Fundación Ocoa de Pie, Inc. expresó su respaldo al anuncio del presidente Luis Abinader de modificar el trazado de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa para evitar la zona afectada por los deslizamientos de tierra del kilómetro 4 de la carretera Padre Billini.

La entidad valoró positivamente la decisión comunicada por el mandatario al concluir el Consejo de Ministros celebrado en San José de Ocoa el pasado domingo 4 de octubre, al considerar que un nuevo trazado constituye una alternativa para reducir los riesgos y garantizar una conexión vial más segura y duradera.

La fundación recordó que el Ministerio de Obras Públicas había señalado anteriormente a autoridades ocoeñas las dificultades técnicas para solucionar los derrumbes en el tramo afectado, debido a la baja resistencia del suelo. Asimismo, destacó que la propuesta de modificar la ruta coincide con recomendaciones de especialistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Servicio Geológico Nacional, contenidas en un informe de mayo de 2026.

Según el estudio, los deslizamientos responden a una combinación de factores geológicos e hidráulicos, entre ellos la degradación de los materiales, la saturación del subsuelo, las deficiencias del drenaje y la concentración de escorrentías en zonas vulnerables. También señala la presencia de una falla geológica, terrenos arcillosos de baja resistencia y el socavamiento de la base de la colina por las crecidas del río Ocoa, además de la actividad sísmica de la provincia.

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El Ministerio de Obras Públicas había señalado anteriormente a autoridades ocoeñas las dificultades técnicas para solucionar los derrumbes en el tramo afectado. Fuente externa

Ante estas condiciones, la Fundación Ocoa de Pie consideró riesgoso y antieconómico insistir en reparar los puntos afectados sin evaluar alternativas que alejen la carretera de las zonas vulnerables, por lo que respaldó la decisión presidencial de establecer un nuevo trazado conforme a las recomendaciones técnicas.

La organización subrayó que la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa es estratégica para el desarrollo económico, agrícola y social de San José de Ocoa, además de constituir una importante conexión entre las regiones Norte y Sur del país. En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de la provincia demanda una infraestructura moderna que garantice el tránsito seguro de los productores y de los miles de usuarios que utilizan diariamente esta vía.

Finalmente, la fundación llamó al Ministerio de Obras Públicas a completar las obras pendientes del corredor ecológico Padre Luis Quinn, que conecta Piedra Blanca con la carretera Sánchez. Entre los trabajos señalados figuran la construcción del distribuidor de tránsito del cruce de Ocoa, la circunvalación de San José de Ocoa y Sabana Larga, así como el acondicionamiento de algunos puentes.

La entidad reiteró que la solución definitiva debe contemplar una intervención integral que incluya la estabilización de taludes, la construcción y rehabilitación de sistemas de drenaje y el establecimiento de mecanismos permanentes de monitoreo y mantenimiento preventivo, a fin de garantizar la seguridad vial y la conectividad de San José de Ocoa.

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