El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este viernes de que, como medida preventiva, cerró el túnel de la avenida Las Américas debido a las intensas precipitaciones que afectan al Gran Santo Domingo, declarada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) por las lluvias que está provocando una activa onda tropical.

Esta decisión "tiene como propósito resguardar la seguridad de los conductores y peatones, evitando incidentes derivados de la acumulación de agua en la infraestructura", señaló el MOPC en un comunicado.

Precisó que, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dispuso rutas alternas y desvíos en la zona para garantizar la movilidad y minimizar los contratiempos en la circulación.

El túnel "será reabierto tan pronto las condiciones climáticas permitan una operación segura", afirmó el MOPC, que precisó que "se mantiene en monitoreo permanente con brigadas en el terreno".

Por último, exhortó a los conductores a circular con prudencia, atender las señales de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este viernes a 28 las provincias en alerta, entre ellas Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, en rojo.

En tanto, colocó en alerta amarilla a María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor, y en verde a Barahona, Peravia, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Puerto Plata, Pedernales, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat, Valverde e Independencia.

