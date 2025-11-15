Obras Públicas asegura 70 familias han recibido sus cheques por trabajos en avenida República de Colombia

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició el proceso de reordenamiento en el barrio Cuba, como parte de los trabajos que se realizan en la avenida República de Colombia.

Dijo que durante mas de seis meses ha sostenido conversaciones con las aproximadamente 200 familias identificadas de modo que represente un nuevo comienzo con "apoyo y alto sentido humano", y que a la fecha, más de 70 familias ya han recibido sus cheques, luego de un proceso de valoración que contempla no solo la tasación oficial, sino también factores sociales como niveles de pobreza extrema, movilidad forzosa y vulnerabilidad.

Sin embargo, dijo que pese a todos esos esfuerzos, hay algunas familias con quienes se han agotado múltiples vías de negociación, pero mantienen aspiraciones económicas muy superiores a los precios que hemos pagado a los demás propietarios de la zona.

Aseguró que el departamento de Avalúos y Expropiaciones ha priorizado la escucha activa, el acompañamiento social y el respeto a la dignidad de cada hogar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El MOPC recordó que, como parte del compromiso de mantener un proceso transparente y accesible, todos los martes y miércoles, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., el Departamento de Avalúos y Expropiaciones mantiene abiertas sus oficinas para avanzar en acuerdos individuales con las familias aún pendientes. Llamó a continuar acercándose, conversar, revisar cada caso y avanzar hacia acuerdos responsables y justos.

La institución reiteró la importancia que representa esta intervención para la solución vial, ambiental y urbana de la República de Colombia, una obra que impactará positivamente la movilidad, el drenaje, la seguridad y la calidad de vida de miles de residentes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más