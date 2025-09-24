El obispo Jesús Castro Marte afirmó que las esperanzas del pueblo dominicano están depositadas en la intercesión de Nuestra Señora de Las Mercedes, patrona de la República Dominicana.

Recordó a través de un post de X que la devoción mariana tiene sus orígenes en el siglo XIII, con la fundación de la Orden de la Merced, creada para rescatar a cristianos cautivos.

Castro Marte destacó que la Virgen representa lo más puro y sublime de la creación, y que los dominicanos la invocan en sus momentos más difíciles.

Pidió que, en esta solemnidad, los servidores públicos y gestores sociales sean éticos y creíbles en el manejo del patrimonio público.

El obispo señaló que el pueblo dominicano necesita hoy el manto protector de la Virgen, en medio de una búsqueda de esperanza y confianza en Dios.

