El obispo Jesús Castro Marte expresó este martes su valoración sobre el primer año del pontificado del papa León XIV, al destacar los mensajes de fe, paz y apoyo a los sectores más vulnerables pronunciados por el líder de la Iglesia católica durante este período.

A través de una publicación en la red social X, Castro Marte afirmó que las palabras del pontífice han fortalecido su servicio pastoral y resumió tres ideas centrales de sus homilías y catequesis.

“Ser creíble: integrar la fe con la vida. Paz: enfrentamos una situación complicada por las guerras. Resuenan con fortaleza, paz. Cercanía con los pobres: su mensaje es claro y directo, defendiendo a los más vulnerables de este mundo”, escribió.

El religioso también felicitó al papa León XIV por su primer año al frente de la Iglesia católica y aseguró que continuará siguiendo su llamado.

“La verdad está presente en el evangelio de Jesucristo”, agregó Castro.

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