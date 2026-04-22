El asesinato del chofer Delvy Carlos Abreu Quezada ocurrido en Santiago de los Caballeros, ha generado conmoción e indignación a nivel nacional, provocando reacciones tanto de autoridades como de ciudadanos. En las calles, motoristas consultados rechazaron el hecho, el cual calificaron como un acto de violencia injustificable.

El caso se produjo tras un conflicto de tránsito que escaló de manera violenta. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el chofer fue perseguido por varios individuos y atacado con armas blancas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde finalmente perdió la vida.

"No nos representa”

En un recorrido realizado por distintas paradas de motoristas, varios trabajadores del sector expresaron su rechazo al crimen, marcando distancia de los responsables y defendiendo la imagen de quienes ejercen este oficio.

“En verdad, eso estuvo mal… esa gente actuaron como delincuentes, esa gente no son motoristas”, expresó Mello, motorista de la calle 16, quien consideró que lo ocurrido fue una reacción fuera de control.

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Opinión de motoristas sobre asesinato a Delvy Abreu

Otros motoristas coincidieron en que el hecho ha generado indignación, pero también preocupación por la manera en que se puede generalizar en todo el sector.

“Es algo indignante… pero no todos somos iguales. Una cosa es andar en motor y otra es ser motorista de verdad”, señaló Vitico, quien también fue consultado durante el recorrido.

El trabajador explicó que, aunque en medio de un accidente pueden surgir discusiones o reacciones de enojo, nada justifica una agresión de esa magnitud.

Manejar los conflictos sin violencia

En medio de las opiniones recogidas, también surgieron llamados a la reflexión y a la prudencia por parte de quienes se desplazan diariamente en las calles.

“Que seamos más humanos… nadie sale a la calle a provocar un accidente, son cosas que pasan”, indicó uno de los entrevistados, al referirse a los conflictos de tránsito.

Un caso que reabre el debate sobre la violencia en las calles

El asesinato del chofer Abreu Quezada reactivado el debate sobre la violencia en las vías públicas y la necesidad de promover una cultura de respeto entre conductores.

Mientras el proceso judicial avanza contra los implicados, el caso continúa generando reacciones en distintos sectores de la sociedad, incluyendo trabajadores del transporte que, como en este caso, buscan desmarcarse de acciones que consideran aisladas y ajenas a su realidad.