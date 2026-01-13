Manuel Guzmán, capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, dijo que en más de 100 horas de vuelos de los equipos de drones, en procura de evidencias para el desenlace del caso Brianna Genao, no se ha encontrado nada.

El técnico explicó el proceso que se ha llevado a cabo con los drones, los cuales están preparados con cámaras térmicas que permiten detectar movimientos generados en el área.

Este martes, en el día 13 de la búsqueda, el radio de rastreo ha sido ampliado, según detalló el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más