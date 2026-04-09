La misa de recordación por las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set estuvo marcada por un fuerte llamado a la justicia. El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín criticó la forma en que —según afirmó— opera el sistema judicial dominicano, al conmemorarse el primer aniversario de la tragedia.

Durante su mensaje, el religioso sostuvo que la justicia “debe aplicarse de manera… igualitaria… para todo el mundo”, pero advirtió que, en la práctica, no funciona así.

“La justicia está al servicio único y exclusivamente de los poderosos y del que la puede pagar”, afirmó, y se preguntó cómo la ciudadanía puede confiar en un sistema que —a su juicio— no responde de la misma manera para todos.

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En ese sentido, Cruz Fermín aseguró que “al chiquito no se le hace justicia”, mientras que “al que paga justicia, al que tiene dinero pa pagarla, ahí se le paga”. Remató su crítica con una frase contundente: “No confiamos en justicia dominicana”.

La conmemoración del primer aniversario del derrumbe del Jet Set inició con un día de retraso debido a las copiosas lluvias registradas este miércoles 8 de abril en parte del Gran Santo Domingo, lo que obligó a posponer el arranque de las actividades previstas.

La ceremonia religiosa se realiza como parte de los actos de recordación a las 236 víctimas, en un contexto donde la demanda de respuestas y un trato equitativo ante la ley volvió a ocupar el centro del discurso público.