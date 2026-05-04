Un niño de aproximadamente 10 años cayó este lunes desde el elevado de Los Alcarrizos, en un hecho cuyas circunstancias aún no han sido establecidas por las autoridades.

El menor fue auxiliado tras el incidente y trasladado para recibir atenciones médicas. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las condiciones exactas en que se produjo la caída.

Según testigos, el niño se trasladaba en una motocicleta que habría sido impactada mientras circulaba por el elevado, lo que provocó su caída desde la estructura.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que mantienen una investigación abierta para esclarecer lo sucedido y determinar cómo ocurrió el hecho.

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Por el momento, se desconoce si el menor estaba acompañado, quién conducía la motocicleta y las circunstancias exactas que derivaron en el incidente.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles tanto sobre el estado del niño como sobre los avances de las indagatorias.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más