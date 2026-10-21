El periodista Nelson Marrero concluyó una trayectoria de 42 años como subdirector del periódico Hoy, medio que realizó un acto de despedida en reconocimiento a su labor en la redacción.

Durante la actividad, Marrero expresó satisfacción por los años de trabajo y explicó que decidió retirarse para dedicar su tiempo y capacidades a otras actividades.

“Me siento más que satisfecho por todo el tiempo que llevo entre ustedes… Las carreras profesionales deben tener un final y nunca deben estar al borde de la inutilidad. Quiero retirarme con vigor, con capacidad y utilizar mi inteligencia en diferentes cosas”, manifestó ante sus compañeros.

La salida de Marrero ocurre pocos meses después de que Bienvenido Álvarez Vega anunciara su retiro de la dirección del periódico Hoy, en agosto de 2026. El cargo pasó a Rolando Guzmán.

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El director del periódico Hoy, Rolando M. Guzmán, destacó la trayectoria de Marrero y su aporte al periodismo impreso dominicano. Por su parte, Marien Aristy Capitán, redactora jefa diurna, lo describió como una figura de referencia en la formación de otros integrantes de la redacción.

Al acto también asistió José Alfredo Corripio Alonso, presidente de Editora Hoy, quien entregó al periodista una placa de reconocimiento por sus años de servicio.

La salida de Marrero marca el cierre de más de cuatro décadas en la estructura editorial del periódico Hoy, durante las cuales trabajó junto a distintas generaciones de periodistas.

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