La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) destacó la importancia de fortalecer la respuesta institucional frente al polizonaje, mediante una mayor articulación entre el sistema judicial, las autoridades y el sector privado, dada su incidencia en el comercio marítimo y en la percepción internacional de los puertos dominicanos.

Durante el panel “Polizonaje y Seguridad Jurídica: Roles del Sistema Judicial y del Sector Privado en el Comercio Internacional y la Posición País”, celebrado este sábado 11 de abril en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el presidente de la ANRD, Jaak Rannik, valoró el espacio como una oportunidad para abordar este desafío desde una perspectiva integral.

“El polizonaje no es únicamente un tema operativo. Es un tema de país. Las autoridades internacionales observan no solo la detección, sino también cómo se investiga y qué consecuencias tiene”, afirmó.

Coordinación interinstitucional y respuesta integral

Rannik enfatizó que el abordaje de este fenómeno requiere una respuesta coordinada entre los distintos actores involucrados, orientada a fortalecer los procesos, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar la confianza en el sistema. En ese sentido, subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo los esfuerzos conjuntos para robustecer la institucionalidad y garantizar una respuesta más efectiva frente a este delito.

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El panel contó con la participación de representantes del sector portuario, autoridades y expertos en derecho marítimo, entre ellos el capitán de navío Joan Manuel Fabián Mora, ARD, subdirector de Entrenamiento de la Escuela de Capacitación del CESEP; el doctor Ángel Ramos Brusiloff, asesor de la ANRD y consultor en Derecho Marítimo; y Armando Rivas, vicepresidente de Operaciones de HIT Puerto Río Haina, quienes abordaron el fenómeno desde perspectivas operativas, legales y de seguridad, resaltando la importancia de una visión compartida.

Capacitación y fortalecimiento legal

La actividad se enmarca en el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ANRD y diversas entidades del Estado, orientado a fortalecer la aplicación de la Ley Núm. 426-07, que sanciona el polizonaje en la República Dominicana.

Como parte de los próximos pasos, se contempla la realización de una jornada de capacitación conjunta con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), dirigida a continuar fortaleciendo las capacidades técnicas en el abordaje de este tipo de casos.

Rannik reafirmó el compromiso de la ANRD de seguir apoyando los esfuerzos de fortalecimiento institucional, destacando la importancia de la coordinación entre autoridades, sistema judicial y sector privado para enfrentar este desafío de manera efectiva.

Sobre la ANRD

La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) es una entidad sin fines de lucro que representa y promueve el sector naviero y portuario, contribuyendo a la competitividad del país en el comercio internacional.

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