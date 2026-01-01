El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este, informó que recibió al primer bebé de 2026, nacido exactamente a las 12:00 de la medianoche.

El recién nacido es un niño, con un peso de 5.9 libras, según detalló el centro de salud en una publicación institucional.

El hospital precisó que el nacimiento se produjo mediante cesárea y que la madre es Marianny Encarnación, una joven de 19 años, oriunda de la provincia Samaná.

Como antecedente, este hospital, a la 1:00 de la madrugada del 1 de enero de 2025, recibió al primer bebé nacido ese año en República Dominicana, una niña de cinco libras, producto de un parto natural.

El director del centro, Armando Camejo, señaló que recibir al primer bebé del año tiene un significado simbólico para la institución y para las familias dominicanas.

La atención médica estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por los doctores Pedro Alcalá, Haydée Arzeno, Randy Mota, Dariel Gonzales, Nataly Belén, el doctor Rivera, del área de perinatología, y la doctora Yvelise Paulino.

