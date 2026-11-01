Un nuevo caso de violencia contra la mujer ha causado consternación en el municipio de Las Yayas de Viajama, provincia de Azua, donde una mujer perdió la vida tras recibir varios disparos presuntamente a manos de su pareja sentimental, quien posteriormente también falleció.

La víctima fue identificada como Pamela Alcántara, mientras que el hombre fue identificado como Rafael Pereyra.

Según informaciones preliminares, el hecho ocurrió durante una discusión entre ambos, momento en que el hombre habría atacado a la mujer con un arma de fuego y posteriormente se habría suicidado.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), médicos legistas y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

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Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el caso.

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