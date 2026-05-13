Muere una persona tras incidente con arma de fuego en destilería de Casa Brugal en San Pedro de Macorís

Casa Brugal confirmó este miércoles que en horas de la madrugada del martes ocurrió un "hecho lamentable" en las instalaciones de su destilería ubicada en San Pedro de Macorís, en el que una persona perdió la vida.

Según la información preliminar difundida por la empresa a través de un comunicado oficial, una persona no vinculada a la compañía ingresó sin autorización a las instalaciones durante la madrugada. Al ser detectada por un agente de la empresa externa que presta servicios de seguridad a Casa Brugal, se produjo un incidente que involucró el uso de un arma de fuego.

La persona resultó herida y fue atendida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Posteriormente fue trasladada a un centro de salud, donde falleció.

Casa Brugal colabora con las autoridades

La empresa indicó que desde el primer momento ha colaborado plenamente con las autoridades competentes y ha puesto a su disposición toda la información disponible para el esclarecimiento de los hechos.

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"Por respeto a la familia y al proceso de investigación, evitaremos especulaciones y compartiremos información adicional únicamente por nuestros canales oficiales, conforme sea verificada y corresponda", señala el comunicado.

Casa Brugal expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima, y lamentó la pérdida humana ocurrida en sus instalaciones.

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