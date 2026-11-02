Un obrero que trabajaba en la obra de saneamiento del arroyo Gurabo, en Santiago, murió tras quedar aplastado por el derrumbe de una vivienda en el barrio Los Santos, al norte del centro urbano.

La víctima fue identificada por la Defensa Civil local como Leonardo Veras Marte, de 32 años, quien residía en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Según las informaciones ofrecidas por ese organismo, Veras Marte tenía menos de una semana trabajando en la obra de saneamiento de la cañada, cuyos trabajos están a cargo del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa).

“De acuerdo con las informaciones preliminares, la vivienda se encontraba desocupada debido a que forma parte del proyecto de desalojo que se ejecuta relacionado con los trabajos de saneamiento de la cañada de la zona”, informó la Defensa Civil en un comunicado difundido este lunes.

Informaciones preliminares indican que el obrero realizaba labores de desmantelamiento de la estructura cuando esta colapsó y quedó atrapado entre los escombros.

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Ante el suceso, el director local de la Defensa Civil, Francisco Arias, llamó la atención de las personas que residen en viviendas incluidas en el proyecto de desalojo, debido a que las estructuras están ubicadas en una zona identificada como de alto riesgo.

“Exhortamos a la ciudadanía a no ocupar estas viviendas, no permanecer dentro de estas bajo ninguna circunstancia, no realizar trabajos de demolición, desmantelamiento o intervención estructural sin la debida orientación, autorización y supervisión de las instituciones competentes”, indicó Arias.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más