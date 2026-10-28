Muere La Rabia en presunto intercambio de disparos con la Policía

Un hombre identificado como Christopher Eugenio Acevedo Metz, alias La Rabia, de 36 años, falleció tras recibir varios disparos en un presunto enfrentamiento con agentes de la Policía, informaron la noche de este martes las autoridades locales.

Según el reporte policial, La Rabia era buscado por las autoridades judiciales y policiales por su presunta vinculación con múltiples hechos violentos, entre ellos la muerte de un oficial de la Policía Nacional, asaltos a mano armada y ataques a tiros contra ciudadanos.

Las autoridades también informaron que Acevedo Metz figuraba con seis fichas activas correspondientes a hechos registrados entre 2017 y 2021, además de otros tres antecedentes por porte ilegal de armas, robo y atraco a mano armada, correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011.

La Policía indicó que había sido condenado a 30 años de reclusión mayor mediante la sentencia núm. 371-04-2024-SSEN-00050, dictada el 23 de febrero de 2024 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago. Según el informe, estaba pendiente la ejecución de una orden de captura.

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Entre los otros hechos atribuidos al presunto delincuente figuran un ataque armado por encargo contra dos hombres en Hato del Yaque, en 2019; varios asaltos para despojar a ciudadanos de prendas de oro, dinero y teléfonos celulares; y su presunta vinculación con un enfrentamiento armado ocurrido en el sector El Ejido, en el que murió Pablo de Jesús Polanco.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más