Falleció el periodista Enrique Vargas, tras sufrir de diversas comorbilidades y quien llevaba varios días recibiendo atenciones en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ricardo Limardo.

El fallecimiento de Enrique Vargas ha impactado a la comunidad de la ciudad Novia del Atlántico y en especial a sus colegas periodistas. En materia de periodismo turístico, tuvo una participación destacada.

Vargas inicialmente fue ingresado al Centro Médico Bournigal, de donde fue trasladado al Ricardo Limardo; confrontaba problemas renales y otras dificultades de salud.

Su vida

En 2023 fue pensionado por el Estado dominicano, a pesar de lo cual siguió laborando con el mismo entusiasmo y colaborando con diferentes medios. Sus restos fueron velados en la Funeraria Municipal de Puerto Plata.

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Vargas nació en Ranchito del municipio de Río San Juan el 15 de julio del 1956, pero desde 1980 se radicó en Puerto Plata, donde labora para varios medios de comunicación. Vargas inició su sendero en los medios de comunicación en 1975 como reportero del periódico El Caribe.

En 1974 pasa a ser reportero desaparecido vespertino de El Sol, en el cual estuvo cinco años. Desde 1980 hasta 1990 fue reportero de los periódicos Listín Diario y del desaparecido Última Hora.

En 1995 inicia su labor de corresponsal del vespertino El Nacional, donde ha ejercido la comunicación por los últimos 18 años, dándole cobertura a todos los hechos informativos y noticiosos que tienen lugar en varias comunidades de la costa norte.

De forma siempre risueña y bonachona, Enrique Vargas también es reportero del grupo Telemicro, empresa para la cual tiene unos 14 años laborando; asimismo, fue reportero de los noticiarios radiales Noti-Tiempo, Radio Mil Informando, Cadena de Noticias (ahora CDN), Noticiario Popular y Noti Sucesos.

Su ejercicio periodístico no se limitó a la prensa, ya que también colaboró con plataformas como Dominicanos Hoy y diversos medios digitales locales, adaptándose a los cambios del oficio, sin perder su esencia y vigencia de sus principios y actualidad informativa.

Más allá de los medios, Enrique Vargas fue reconocido como un periodista “de a pie”, siempre presente en el lugar de los hechos, desde coberturas de emergencias hasta denuncias en favor de los sectores más vulnerables, ganándose el respeto de colegas y ciudadanos.

Fue miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), instituciones que en vida le reconocieron por su dedicación, permanencia y compromiso con la verdad.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más