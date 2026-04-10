El veterano periodista dominicano Williams Rosa falleció el jueves 9 de abril tras padecer una larga enfermedad. Tenía 74 años y dejó tras de sí una carrera de más de cinco décadas marcada por el rigor en los medios electrónicos y la gestión comunicacional en el sector público.

Rosa estudió arquitectura y periodismo, y egresó de la Escuela de Comunicación Social en 1973. Desde entonces, construyó una trayectoria que lo llevó por algunas de las emisoras más influyentes del país: Radio Comercial, Radio Clarín, Radio Popular, Radio Mil Informando y Radiotelevisión Dominicana, hoy conocida como CERTV.

Una carrera entre los micrófonos y las instituciones

Además de su labor como reportero, Williams Rosa ocupó posiciones de liderazgo en el área de relaciones públicas de organismos estatales de primer orden. Fue gerente de relaciones públicas de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad y director de relaciones públicas de la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos, así como del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. También prestó servicios en la Superintendencia de Bancos y en el Banco Agrícola, en los departamentos de comunicaciones de ambas instituciones.

Sus seres queridos

Le sobreviven su esposa Austria De Jesús y sus hijos Swayni Rosa de Rivas y esposo Omar Rivas, Ilia y Zack Varner, y Gabriel Rosa, así como sus nietas Vera Lucía Rivas y Mila Sofía Rivas. También lo lloran sus hermanos Guarionex, Gilda, Pedro, Julio, Dinorah y Ángel Rosa de León, y demás familiares.

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Honras fúnebres

Los restos del periodista serán acompañados el martes 14 de abril a partir de las 9:00 a.m. en la Funeraria Blandino, ubicada en la avenida Lincoln. La sepultura tendrá lugar a las 3:00 p.m. en el panteón familiar del Cementerio Cristo Redentor.

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