El fotorreportero Franklin Guerrero, colaborador de N Digital y reconocido por su trabajo en el periodismo de investigación, falleció este viernes, según informó ese medio de comunicación.
Guerrero desarrolló una amplia trayectoria en los medios dominicanos, destacándose por su labor como reportero gráfico junto a la periodista Nuria Piera y en diversos espacios informativos. Su trabajo documentó algunos de los acontecimientos políticos, sociales y de actualidad más relevantes del país.
Colegas, comunicadores y ciudadanos han expresado su pesar por la partida de quien fue considerado un profesional comprometido con el ejercicio periodístico y la documentación visual de la realidad nacional.
Su fallecimiento deja un vacío en el periodismo dominicano y entre quienes compartieron con él en las coberturas informativas a lo largo de su carrera.
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