El Ministerio Público solicitó a la Corte de Apelación revocar la decisión del juez José Manuel Arias, de la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena con sede en Peravia, que otorgó a Donni Santana Cuevas un permiso laboral para impartir docencia en la Escuela del Colegio de Abogados.

El órgano persecutor insiste en que el permiso laboral concedido resulta improcedente y busca que la Corte de Apelación lo anule de manera definitiva.

El expresidente del Consejo Nacional de Frontera, condenado a 20 años de prisión por violación sexual e incesto contra su hijastra de 14 años en 2019, cumplía la sentencia en la cárcel del 15 de Azua, de donde salió tras haber cumplido siete años de reclusión.

Como parte de las disposiciones judiciales, Santana Cuevas deberá cumplir estrictas medidas de control, entre ellas: arresto domiciliario los fines de semana y días feriados, comunicación semanal con el juzgado para informar sobre su ubicación, firma mensual en el libro de control, prohibición expresa de usar redes sociales para comentar su caso, mantener un perfil discreto y abstenerse de acercarse o intimidar a la víctima y a sus familiares.

