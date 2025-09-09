El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, Segunda Sala, autorizó la salida temporal con fines laborales del interno Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por delitos sexuales contra una menor de edad.

La decisión, contenida en la resolución No. 1527-RES-2025-00142, establece que el permiso entró en vigor desde el 6 de junio de 2025.

El tribunal acogió los planteamientos de la defensa y rechazó las conclusiones del Ministerio Público y de la parte querellante, disponiendo que Santana Cuevas trabaje en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD), bajo la supervisión de su garante laboral, el vicepresidente del gremio, Juan Pérez Roa.

Como parte de las condiciones, el interno deberá residir en la dirección facilitada al tribunal, donde cumplirá arresto domiciliario los fines de semana y días no laborables. Asimismo, deberá reportarse semanalmente al tribunal, mantener comunicación con su garante laboral y abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales relacionadas con el proceso.

La resolución advierte que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones implicará la revocación del permiso y la emisión de orden de captura. El tribunal también estableció como fecha de cumplimiento total de la condena el 4 de junio de 2038, aunque el interno podrá solicitar un cambio de régimen a libertad condicional a partir del 2028, si cumple con los requisitos.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más