El movimiento Solidaridad Dominicana con Haití expresó su respaldo al pueblo haitiano con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera de Haití, celebrado cada 18 de mayo, y destacó el papel histórico de la Revolución Haitiana en los procesos independentistas y antiesclavistas del continente.

En un documento difundido este lunes, la organización rindió homenaje a figuras históricas como Cécile Fatiman, Dutty Boukman, Jean-Jacques Dessalines y Alexandre Pétion, a quienes atribuyó un papel clave en la lucha contra la esclavitud y el colonialismo.

La organización sostuvo que Haití desempeñó un papel relevante en procesos históricos de la región, incluyendo el apoyo brindado al libertador Simón Bolívar durante las campañas de independencia sudamericanas, así como en episodios vinculados a la historia dominicana.

En el documento, el movimiento también denunció la situación de violencia e inestabilidad que atraviesa Haití y afirmó que el país enfrenta una intervención “de facto” marcada por la presencia de bandas armadas y la influencia de actores extranjeros.

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Asimismo, cuestionó las propuestas de intervención militar internacional en territorio haitiano y criticó la posición del presidente Luis Abinader respecto a la crisis haitiana.

El colectivo acusó al Gobierno dominicano de respaldar iniciativas de intervención extranjera y denunció supuestas violaciones de derechos humanos derivadas de las políticas migratorias aplicadas contra ciudadanos haitianos en República Dominicana.

La organización insistió en que la solución a la crisis haitiana debe surgir desde el propio pueblo haitiano, sin injerencias externas y con respeto a su soberanía.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las relaciones de cooperación y solidaridad entre ambos pueblos, sobre la base del respeto mutuo y la convivencia pacífica.

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