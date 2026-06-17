Tras la apelación presentada por la empresa Vertrixi contra la decisión de un tribunal de paralizar la exploración minera en la Cordillera Septentrional, el padre Nino Ramos, vocero del movimiento "Unidos Somos Más", anunció que mantendrán las manifestaciones en las calles.

Ramos llamó a los ciudadanos a sumarse a una manifestación en Puerto Plata el próximo 21 de junio para reiterar su rechazo a la explotación minera en la montaña que comparten las provincias Santiago y Puerto Plata.

El sacerdote católico y activista social también reiteró su oposición al proyecto de la Carretera del Ámbar, una propuesta vial que, según informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una reunión del Consejo de Ministros, será adjudicada el próximo mes.

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En declaraciones ofrecidas a periodistas en Santiago, el padre Nino Ramos insistió en que, además del contrato de exploración otorgado a la empresa Vertrixi, existen otras concesionarias con proyectos de explotación en la zona.

Decisión sobre el amparo

La decisión sobre el recurso de amparo contra la exploración minera en la Cordillera Septentrional fue emitida el 5 de junio de 2026. En ella se ordenó la paralización inmediata de los trabajos de exploración de oro, plata, cobre y otros metales básicos correspondientes al proyecto denominado "Cobre El Hoyazo II", ubicado en el distrito municipal Pedro García.

El permiso de exploración otorgado a la empresa Vertrixi está amparado en la resolución núm. R-MEM-CM-013-2024, emitida el 5 de julio de 2024 por el Ministerio de Energía y Minas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más