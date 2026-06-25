Un grupo de motoristas interceptó y robó un camión cargado de alimentos del Plan Social en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional.

La acción delictiva quedó captada en vídeo. En el material gráfico se observa como los acompañantes de los motorizados suben al camión y sacan las raciones del Plan Social.

La acción dejó a decenas de personas sin acceso a las raciones que serían distribuidas.

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Autoridades investigan el hecho y refuerzan la seguridad en la zona.

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