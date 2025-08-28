La Policía identificó al presunto autor del asesinato de Luis Gustavo De Aza, ocurrida en San Francisco de Macorís y anunció la activación de su búsqueda, exhortándolo a entregarse.

La institución del orden señala a Ricky Alberto Hernández, alías Moreno el gordo o Moreno el guapo, como el autor de la muerte de De Aza, hecho registrado el pasado martes frente al Palacio de Justicia, donde se había presentado a declarar como testigo de un homicidio y cuyo imputado se encuentra guardando prisión en el centro penitenciario Najayo Hombres, San Cristóbal, por la muerte del señor Alexander Paulino.

Además, la policía reveló que Luis Gustavo De Aza tenía pendiente una orden de arresto por un homicidio registrado en diciembre del año 2024 y que en la escena del crimen incautaron la motocicleta en que se desplazaba De Aza, una pistola calibre 9 milímetros con ocho cápsulas y un teléfono celular.

“Todos los organismos investigativos de la policía están tras la captura de Ricky Alberto Hernández, alías Moreno el gordo o Moreno el guapo”.

Las autoridades exhortaron a Alberto Hernández a entregarse de manera voluntaria y responder por el crimen que se le atribuye.

La Policía Nacional emitió una advertencia, indicando que Hernández es una persona altamente peligrosa y anda fuertemente armado.

En tanto, la abuela de Ricky Alberto Hernández, Andrea De Aza, le suplicó que se entregue, exponiendo que no sabe por que cometió ese error.

“Entrégate, no se porque cometiste ese error; donde quiere que tu estés entrégate; si tú me quieres hazlo por tu mamá. Tú preso me eres más útil que muerto”, significó la señora.