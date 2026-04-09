En el marco de los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, exhortó a que “se tomen decisiones” con el fin de “cerrar este doloroso capítulo” y abrir un camino de reparación para las familias afectadas.

Con un tono pastoral, el prelado subrayó que solo con determinaciones claras podrá “iniciarse verdaderamente un camino hacia la reparación del alma de muchas personas”, situando su mensaje en el terreno del acompañamiento espiritual y el reconocimiento del sufrimiento colectivo.

Al concluir, invitó a sostener la esperanza desde la fe: “Finalmente, estamos llamados a compartir la esperanza, el amor que encontramos en Cristo, el resucitado”.

Organizado por el Movimiento Justicia por Jet Set se realizó una misa en memoria a las 236 personas que murieron al colapsar el techo del emblemático centro nocturno, el 8 de abril de 2025.

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236 sueños frustrados: a un año de la tragedia del Jet Set

La Arquidiócesis de Santo Domingo realizó una jornada de plegarias al cumplirse un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en memoria de las víctimas y en solidaridad con sus familiares. Durante la ceremonia se elevan oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, por el consuelo de sus seres queridos, por todos los afectados y en acción de gracias por quienes brindaron ayuda en aquel momento difícil.

El arzobispo expresó su apoyo, cercanía y solidaridad, destacando el trabajo de los rescatistas nacionales e internacionales como un verdadero acto de amor al prójimo. Asimismo, indicó que esta tragedia marcó de manera negativa a numerosas familias y a todo el pueblo dominicano, señalando que en ese lugar los sueños de 236 personas fueron frustrados por un hecho lamentable que pudo evitarse.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más