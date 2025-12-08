Moradores de comunidades del distrito municipal El Limón, municipio Villa González, protagonizaron este lunes una protesta contra la Policía Nacional, por la muerte de un joven supuestamente atropellado por una camioneta de la institución.

En la manifestación los ciudadanos quemaron gomas, bloquearon las calles del sector, lanzaron piedras y escombros al destacamento de la Policía Nacional, entre otras acciones de repudio por la muerte del joven identificado como, Miguel Angel Santos.

En este evento, investigado por las autoridades, resultaron también varias personas heridas asimismo por la camioneta de la Policía.

Varias personas que repudieron en hecho en manifestaciones espontáneas fueron apresadas en medio de los disturbios, por lo que sus familiares se presentaron a la sede de la Policía exigiendo que sean librados.

La Policía en Santiago ha informado que se ha iniciado una investigación sobre accidente, el cual, según datos preliminares de la institución, ocurrió cuando una camioneta de patrulla, cuyos agentes ocupantes hacían labores de prevención, chocó con una motocicleta.

