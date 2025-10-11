Mitur entrega reconstruido el muelle turístico de Miches

El ministro de Turismo, David Collado, entregó la reconstrucción del muelle turístico de Miches, que tras los daños ocasionados por el huracán Fiona en 2022 requirió de una inversión de RD$ 51.4 millones para volver a quedar operativo.

La obra del Ministerio de Turismo (Mitur) y del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur) forma parte importante del plan para fortalecer la infraestructura portuaria-turística del país.

El nuevo muelle está construido con pilotes metálicos galvanizados y madera tratada, materiales que garantizan resistencia y durabilidad en el ambiente marino. Incluye un gazebo central, sistema de iluminación LED automatizado y una pasarela con barandas de protección en madera tratada.

Collado destacó que esta obra representa “otro paso de avance para fortalecer el desarrollo turístico de Miches”, al generar empleos y dinamizar la economía local.

El muelle facilitará la conexión marítima en este destino en expansión tornando cómodo el embarque y desembarque de lanchas y catamaranes.

La estructura, ubicada en el litoral costero de Miches, conecta directamente con el malecón de Playa Arriba, uno de los principales espacios de recreación para residentes y visitantes.

