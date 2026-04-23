MIREX logra retorno al país de dominicano varado en Vietnam

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que, tras múltiples gestiones interinstitucionales, logró el retorno al país del ciudadano dominicano Joel Richards García, quien se encontraba varado en la República Socialista de Vietnam luego de extraviar su pasaporte el pasado mes de marzo.
La institución explicó que el proceso se canalizó a través de la Embajada de República Dominicana en ese país asiático, desde donde -destacó- "se le brindó orientación consular de manera permanente. Además, se gestionaron dos cartas de ruta, la emisión excepcional de un pasaporte de emergencia y, posteriormente, el visado por parte de la autoridad migratoria vietnamita".
García llegó este jueves a bordo de un vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) donde fue recibido por el director de Protección a Nacionales en el Exterior del Mirex, Miguel Reyes, en representación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz.
La Cancillería destacó que el retorno de García es el resultado del trabajo articulado de sus dependencias para brindar asistencia oportuna a los dominicanos en el exterior, un modelo de gestión que ya se ha aplicado en casos similares de apoyo consular.
En ese marco, el Mirex reafirmó su compromiso con el primer eje de la Política Exterior Dominicana, trazada por el presidente Luis Abinader y ejecutada bajo la dirección del canciller Roberto Álvarez, orientado a "proteger a los dominicanos en el exterior sin importar el lugar donde se encuentren".
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