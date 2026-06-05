El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre el lamentable fallecimiento del embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en la República de Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso.

La institución explicó que el diplomático falleció en la noche de este jueves 4 de junio tras padecer situaciones de salud. Sus honras fúnebres se realizarán en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta a partir de las 12 del mediodía de este viernes 5 y su sepelio será a las 4:00 p.m. en el mismo camposanto.

El MIREX extiendió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de este embajador quien ocupó esta posición desde enero de 2025.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más