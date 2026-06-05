El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre el lamentable fallecimiento del embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en la República de Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso.
La institución explicó que el diplomático falleció en la noche de este jueves 4 de junio tras padecer situaciones de salud. Sus honras fúnebres se realizarán en el cementerio Jardín Memorial de la avenida Jacobo Majluta a partir de las 12 del mediodía de este viernes 5 y su sepelio será a las 4:00 p.m. en el mismo camposanto.
El MIREX extiendió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de este embajador quien ocupó esta posición desde enero de 2025.
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