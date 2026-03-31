Ministro Fernández Onofre supervisa construcción del muro fronterizo en su parte norte

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, realizó un recorrido de supervisión a lo largo del tramo norte de la verja perimetral que se construye en la frontera con Haití, abarcando desde Manzanillo, Montecristi, hasta el tramo en construcción, con el objetivo de constatar los avances de la obra y verificar el estado de las áreas ya concluidas.

El alto mando militar inspeccionó los trabajos en ejecución, incluyendo la construcción de los puentes sobre el río Masacre en Manzanillo y en el sector La Vigía, infraestructuras clave para garantizar la conectividad operativa, el patrullaje continuo y la movilidad táctica de las tropas desplegadas en la zona, dijo Defensa en un comunicado.

Asimismo, evaluó el desarrollo del nuevo tramo en ejecución, verificando el ritmo de los trabajos, la calidad de las infraestructuras y su adecuación a los requerimientos operativos establecidos para el fortalecimiento del control fronterizo.

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Fernández Onofre estuvo acompañado por una comisión integrada por representantes de la Presidencia de la República, personal de la empresa constructora, ingenieros del Ministerio de Defensa y el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral, quienes ofrecieron detalles técnicos sobre el avance y las fases pendientes de la obra.

Este recorrido de supervisión reviste un "alto valor estratégico", al permitir el seguimiento directo a una de las principales iniciativas del Estado dominicano para reforzar la seguridad en la frontera, optimizar el control territorial y combatir de manera más efectiva las actividades ilícitas que afectan la zona.

Asimismo, agregó la información, la verja perimetral fronteriza constituye una infraestructura clave para la defensa de la soberanía nacional, al integrar componentes tecnológicos y operativos que fortalecen la capacidad de vigilancia y respuesta de las Fuerzas Armadas, contribuyendo además al ordenamiento del flujo migratorio y al desarrollo de las comunidades fronterizas.

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