El ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos, afirmó este viernes que los jóvenes que desean aprovechar las oportunidades disponibles no tienen que recurrir a la delincuencia, al referirse a las muertes de jóvenes en intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Durante el lanzamiento de una feria de empleo y emprendimiento en el Ministerio de la Juventud, Valdez Matos comparó los casos de Maikol Arias, quien alcanzó un récord Guinness de lectura en voz alta tras superar las 500 horas consecutivas y recibió oportunidades de becas, y de Michael "Peluche", quien, según el ministro, optó por la delincuencia y perdió la vida.

"Los jóvenes que quieren construir el bien, que vengan aquí, que aquí hay oportunidad para ellos. Aquellos que dicen que no hay oportunidades y se dedican a la delincuencia, ese no es el joven ejemplo. Si aquí hay más de 1,300 oportunidades y hay Michaels buenos, que vengan a aprovecharlas, porque siempre habrá una oportunidad para un joven que desee hacer lo correcto", expresó el funcionario.

El ministro sostuvo que Arias recibió oportunidades de becas académicas, acompañamiento crediticio y estratégico, así como una computadora portátil, por su participación en una iniciativa que consideró beneficiosa para el país.

"¿Qué hay para mí?"

El Ministerio de la Juventud inició una feria de empleo y emprendimiento en alianza con el sector privado, con una oferta de 1,337 vacantes distribuidas en 57 áreas profesionales y operativas, según la información suministrada por la institución.

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La iniciativa está dirigida a jóvenes que buscan su primer empleo, pasantías, un cambio de puesto o desarrollar sus propios negocios. La oferta incluye empresas que operan en el Gran Santo Domingo y las regiones Sur y Este del país.

La jornada también contempla asistencia para preparar currículos y orientar a los participantes antes de las entrevistas laborales.

En el área de emprendimiento, el ministerio informó que respaldará 15 proyectos mediante capital semilla no reembolsable de hasta RD$ 500,000 y opciones de crédito de hasta RD$5,000,000, en coordinación con Promipyme y el Banco Agrícola.

Para ampliar el alcance de la iniciativa, la institución prevé utilizar la aplicación móvil "¿Qué hay para mí?" y establecer nuevos acuerdos con empresas.