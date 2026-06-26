El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, advirtió que los generales y demás oficiales condenados en primera instancia a penas de 10 y 20 años de reclusión por los casos Coral y Coral 5G serán separados deshonrosamente de la institución si dichas condenas adquieren carácter irrevocable.

El titular de las Fuerzas Armadas advirtió que, una vez los tribunales ordinarios emitan sentencias definitivas de culpabilidad, la institución aplicará de inmediato la separación deshonrosa a los condenados. Esta sanción, una de las más severas en el ámbito castrense, les impedirá ingresar a la reserva militar y los privará de la mayoría de los derechos asociados al retiro, incluido el uso del carné oficial.

La condena dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso penas de 20 y 10 años de prisión a los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep; Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cestur; y Boanerges Reyes Batista, exsubjefe del Cusep. La misma sentencia también alcanzó a otros oficiales superiores y subalternos vinculados al caso.

Fernández Onofre señaló que los oficiales generales, superiores y subalternos sometidos a procesos judiciales de alto perfil continúan bajo suspensión administrativa porque la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, número 139-13, impide cancelarlos de manera definitiva sin una sentencia irrevocable.

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No obstante, confirmó que los militares suspendidos permanecen activos en las nóminas institucionales porque así lo establece la normativa militar. “Durante nuestra gestión, como en todas las anteriores, procuramos actuar conforme a la ley militar”, enfatizó el teniente general, al justificar la permanencia en nómina de los militares condenados por corrupción.

“En el caso de oficiales superiores o generales, el procedimiento debe ser tramitado por el Poder Ejecutivo. Mientras no exista una sentencia firme, solo pueden ser suspendidos de sus funciones; cancelarlos antes de ese fallo implicaría violar la ley”, sostuvo el alto mando.

El ministro explicó que si las condenas adquieren carácter definitivo, los militares perderán todos los derechos asociados al retiro. En ese caso, se les sustituirá el carné blanco de retirado por uno marrón y quedarán excluidos de la reserva militar, integrada por quienes pueden ser llamados al servicio en situaciones de emergencia.

Asimismo, explicó que, en los casos de faltas disciplinarias internas cometidas por rangos subalternos, una junta de investigación puede establecer la responsabilidad de manera inmediata y ordenar la baja sin necesidad de aprobación del Poder Ejecutivo.

El máximo representante de la Defensa indicó que ha consultado de manera exhaustiva a los abogados de las Fuerzas Armadas, quienes le confirmaron que cualquier superior que actúe al margen del procedimiento establecido por la Ley 139-13 se expone a consecuencias legales. Por esto, insistió en que la institución debe esperar una sentencia definitiva antes de disponer una cancelación formal.