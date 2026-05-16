El Ministerio Público informó que solicitará en las próximas horas prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra otros tres hombres vinculados a la red criminal que presuntamente estafó a una entidad financiera con más de RD$ 200 millones.

Los nuevos detenidos son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron arrestados recientemente para ser sometidos a la justicia por su alegada participación en la estructura dedicada a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta.

Por este mismo caso, el órgano persecutor ya solicitó un año de prisión preventiva contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, arrestados durante un operativo simultáneo realizado en el Gran Santo Domingo.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, explicó que los imputados enfrentan cargos por violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y estafa.

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Calificación jurídica

“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y también estafa”, indicó Tavárez Gil, quien aseguró confiar en que los tribunales impondrán prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados.

La audiencia de medida de coerción contra los primeros seis imputados fue aplazada para el lunes 18 de mayo de 2026 por decisión del juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras una solicitud de las defensas técnicas.

Allanamientos

Las autoridades detallaron que durante los allanamientos ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentos, prendas valiosas, RD$ 408,186 en efectivo, además de computadoras portátiles y teléfonos móviles.

El operativo fue ejecutado junto a la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat) e incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados en la red de delitos financieros y tecnológicos.

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