El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de agredir físicamente a su expareja sentimental en Mao, provincia Valverde, en un caso que incluye denuncias de violencia reiterada y amenazas.

Acusación por violencia agravada

La solicitud fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde contra Franyi Domingo Rodríguez, quien enfrenta cargos provisionales por violencia intrafamiliar agravada y amenazas graves, tipificados en el Código Penal Dominicano.

El expediente, instrumentado por el procurador fiscal Lucrecio Taveras, sostiene que el imputado actuó de manera consciente y voluntaria en perjuicio de la víctima, con quien había mantenido una relación sentimental.

Agresión captada en video

Según el Ministerio Público, el hecho principal ocurrió el 18 de marzo, cuando la víctima se encontraba en una estación de combustibles en Mao. En ese lugar, el imputado habría llegado y, sin mediar palabras, la agredió físicamente con golpes en distintas partes del cuerpo.

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Las agresiones, de acuerdo con la acusación, quedaron registradas en video, lo que constituye una de las evidencias clave del caso.

Nuevo incidente y arresto en flagrante

El expediente también recoge un segundo episodio ocurrido el 26 de abril, cuando el acusado presuntamente se presentó a la vivienda de la víctima, le quitó su teléfono celular y lo destruyó antes de retirarse del lugar.

Tras este hecho, la mujer acudió a un destacamento de la Policía Nacional en Mao para presentar la denuncia. Minutos después, el imputado se presentó en el lugar, donde fue detenido en flagrante delito.

A la espera de decisión judicial

La solicitud de prisión preventiva deberá ser conocida por el tribunal correspondiente, que decidirá la medida de coerción a imponer mientras avanza el proceso judicial.

El caso se inscribe en el contexto de las acciones del Ministerio Público frente a la violencia de género, un fenómeno que continúa generando preocupación en el país por su recurrencia y gravedad.

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