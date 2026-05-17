El Ministerio Público informó el arresto de un hombre que permanecía prófugo tras estar implicado en la muerte de un ciudadano puertorriqueño durante un asalto ocurrido el pasado 17 de abril en un establecimiento de lavado de vehículos y billar ubicado en la avenida Hispanoamericana, en el distrito municipal Canabacoa, provincia Santiago.

El detenido fue identificado como Saúl Hernández, de 28 años, quien era buscado activamente por las autoridades por su presunta vinculación con la muerte de Raymond Clemente Navarro, quien falleció a causa de heridas de arma de fuego durante el hecho.

Investigación

De acuerdo con las investigaciones, Hernández se presentó armado al negocio junto a Willi José León García, alias “Willito”, quien ya fue arrestado y sometido a la justicia, además de otro hombre que aún permanece prófugo. Tras disparar contra la víctima, los asaltantes la despojaron de sus pertenencias.

La fiscal Andry De Los Santos, directora de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), ejecutó el arresto mediante la orden judicial número 2026-AJ0030953-2, emitida el pasado 19 de abril por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.

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Entrega de Hernández

Según las autoridades, Hernández se entregó en el parqueo del Centro de Intervención Conductual para Hombres de Santiago, donde fue recibido por la fiscal Andry De Los Santos tras ser acompañado por un familiar.

Orden de arresto

La solicitud de orden de arresto fue presentada por el procurador fiscal Pedro L. Martínez Roque, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago.

El Ministerio Público indicó que en las próximas horas procederá con el sometimiento a la justicia del imputado para el conocimiento de medidas de coerción por su presunta participación en el crimen.

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