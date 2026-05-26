El Ministerio Público de Hato Mayor informó que apelará la condena de 10 años de prisión impuesta a Yirber Antonio Sánchez de la Cruz, hallado culpable de violar sexualmente a una mujer en un hecho ocurrido en 2023.

El órgano acusador había solicitado una pena de 20 años de prisión ante el Tribunal Colegiado de Hato Mayor, integrado por los jueces Francisco Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García.

Según la acusación presentada por los fiscales Wilson Santana y Daniel Robles Nivar, Sánchez de la Cruz violó los artículos 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano, relacionados con violación sexual y agresión física.

El expediente establece que los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de junio de 2023, cuando la víctima se disponía a regresar a su vivienda tras compartir en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado se ofreció a llevarla a su casa, pero durante el trayecto desvió el vehículo hacia un hotel, aprovechando que la mujer había ingerido alcohol y no se encontraba en pleno dominio de sus facultades.

La acusación sostiene que, ya en el lugar, la víctima intentó resistirse, pero el agresor la golpeó, la haló por el cabello y la amenazó con un arma de fuego hasta someterla.

Tras la agresión, Sánchez de la Cruz presuntamente obligó a la mujer a grabar un video en el que afirmaba que la relación había sido consensuada y la amenazó con desacreditarla si presentaba una denuncia.

El Ministerio Público indicó que las evaluaciones realizadas por especialistas permitieron corroborar la versión de la víctima y sustentar la acusación presentada ante el tribunal.

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