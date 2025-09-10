El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta dirigida a todas las instituciones del Estado, en la cual se establece la obligatoriedad de que los proveedores cumplan con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de contratos públicos.

La disposición, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, resalta que el respeto a los derechos laborales constituye un principio esencial de integridad y ética contractual.

El documento instruye a las instituciones contratantes a supervisar de forma activa que los proveedores cumplan con la inscripción de sus empleados en la seguridad social, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, y la proporción mínima de un 80 % de trabajadores nacionales.

La circular también dispone que los contratos incluyan cláusulas que establezcan el incumplimiento de estas obligaciones como causal de rescisión unilateral o de sanciones legales, previa certificación del Ministerio de Trabajo o de la Tesorería de la Seguridad Social.

Con esta medida, las autoridades buscan fortalecer la transparencia en la contratación pública, promover empleos formales y garantizar que los recursos estatales se conviertan en un instrumento de desarrollo inclusivo y sostenible.

