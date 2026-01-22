El Ministerio de Trabajo recuerda que el próximo lunes 26 de enero de 2026 es feriado por el 213 aniversario del nacimiento del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte, y por lo tanto, no se cambia.
A través de un comunicado, la institución informó que los trabajadores deberán reintegrarse a sus labores habituales el martes 27 del mismo mes.
La aplicación de esta disposición debe cumplirse en todos los establecimientos del país conforme a la Ley 139-97 relacionada a los días feriados.
Por otro lado, la entidad resaltó que las labores realizadas en días feriados o de descanso obligatorio debe pagarse doble con referencia al salario diario habitual.
