El Ministerio de Trabajo anunció el aplazamiento de la jornada Tu empleo está aquí, prevista para este miércoles 22, por las incidencias causadas por la Tormenta Melissa, y comunicó que la nueva fecha se informará a través de sus canales oficiales y redes sociales.
La actividad debía realizarse en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, y su reprogramación dependerá de la evolución del fenómeno meteorológico.
En la jornada estaban registradas 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, que ofertarían 6,811 vacantes.
El ministro Eddy Olivares agradeció la comprensión y la disposición de las empresas participantes para mantener el espacio como una oportunidad de empleo.
El Ministerio exhortó a la población a seguir las indicaciones del COE, que mantiene alerta roja para el Gran Santo Domingo y varias provincias, y advirtió sobre la posible ampliación de la medida según la evolución meteorológica.
