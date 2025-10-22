El Ministerio de Trabajo anunció el aplazamiento de la jornada Tu empleo está aquí, prevista para este miércoles 22, por las incidencias causadas por la Tormenta Melissa, y comunicó que la nueva fecha se informará a través de sus canales oficiales y redes sociales.

La actividad debía realizarse en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, y su reprogramación dependerá de la evolución del fenómeno meteorológico.

En la jornada estaban registradas 64 empresas de los sectores hotelero, industrial y de servicios, que ofertarían 6,811 vacantes.

El ministro Eddy Olivares agradeció la comprensión y la disposición de las empresas participantes para mantener el espacio como una oportunidad de empleo.

El Ministerio exhortó a la población a seguir las indicaciones del COE, que mantiene alerta roja para el Gran Santo Domingo y varias provincias, y advirtió sobre la posible ampliación de la medida según la evolución meteorológica.

