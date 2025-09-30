El Ministerio de Educación (Minerd) confirmó este martes que un video musical con contenido vulgar fue grabado dentro de un centro educativo, que varios servidores del plantel fueron suspendidos y que se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público mientras se investigan los hechos.

El Minerd calificó la grabación como una violación a la formación y valores y a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

La institución anunció que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material para evitar su circulación y el impacto en la comunidad educativa.

Además, se conformará una comisión especial que revisará la normativa vigente y propondrá recomendaciones para endurecer las sanciones en casos similares y reforzar la protección de los espacios escolares.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Minerd reiteró que no tolerará el uso indebido de los espacios escolares, subrayando que los planteles están destinados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores.

Como medida preventiva, se impuso la suspensión de funciones a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo, a quienes se atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones.

El Ministerio informó que presentará la denuncia ante el Ministerio Público con el objetivo de identificar la totalidad de los responsables y establecer los grados de responsabilidad penal de cada uno.

Las autoridades señalaron que las acciones buscan proteger a la comunidad educativa y prevenir daños a la sociedad en general.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más